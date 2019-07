vor 39 Min.

Wohnungssuche, Karussell und Sonntagsbrunch

Verleihung der Mittelschul-Awards in der Raiffeisenbank Schwaben Mitte

Von Elisabeth Schmid

Die Schüler der neunten und zehnten Klassen der Mittelschule präsentierten schon zum siebten Mal ihre ausgezeichneten Projektarbeiten. Die Verleihung der Awards fand im Vortragsraum der Raiffeisenbank Schwaben Mitte statt. 15 Schüler wurden mit einer Urkunde für ihre Arbeiten belohnt. Ein Geldpreis wird zu einem späteren Zeitpunkt ausgezahlt. Karin Virag, die Leiterin der Mittelschule, wies darauf hin, dass diese Veranstaltung gleichzeitig der Abschied von der Schule sei. Viele gehen in ihr neues Leben, in einen Beruf, der zu ihnen passt.

Wie schwierig Wohnungssuche ist

Die Schüler hatten in den Bereichen Soziales, Wirtschaft und Technik ihre Arbeiten geschrieben. Die Schüler aus der neunten Klasse, Gabriel Schindel und Valentina Berisha, gingen in ihrem Projekt im Fach Wirtschaft, auf Wohnungssuche in der Stadt Ulm. Sie erklärten die Schwierigkeiten dieses Unternehmens.

An einem Träger für Essig und Öl getüftelt

Auch über Freizeitangebote und Sehenswürdigkeiten wurde referiert. Die Schüler der zehnten Klasse, Fach Wirtschaft, Maria Konrad, Dominik Reng und Laura Hoffmann, untersuchten die Betriebe in der Region. Ebenso die kulturellen Angebote und Freizeitangebote. Im Fach Technik bauten drei Schüler aus der neunten Klasse, Michael Kreibich, Gabriel Grauer und Leon Linder, einen Essig-Öl-Träger aus den Materialien Holz und Plexiglas.

Die Schüler präsentierten ihre Arbeiten humorvoll dem Publikum. Im Bereich Soziales hatten Ece Ilayda und Nathalie Glogger aus der neunten Klasse ein Büffet mit kalten und warmen Speisen zubereitet. Welche Schritte dabei notwendig waren, wie Einkaufszettel erstellen, einkaufen, Rezepte planen, das alles erklärten die Schülerinnen den Gästen.

Karussell-Modelle mit Batteriebetrieb

Zum Thema Karussell aus dem Fach Technik referierten die Schüler der 10. Klasse Lara Dorias, Felix Zeller und Julian Schier. Sie hatten drei Modelle hergestellt, die sie den Besuchern zeigten. Mit Batterieantrieb drehten sie sich. Jedenfalls ein Modell drehte sich, nämlich das von Lara Dorias.

Die Buben erklärten, dass bei ihren Modellen leider die Batterie noch fehle, es habe einfach ein Zeitproblem gegeben. Die Gäste nahmen es schmunzelnd auf. Die Schüler der zehnten Klasse, Merve Yavuz und Johannes Mayer schickten die Besucher in einen kleinen Urlaub zum Sonntagsbrunch. Die Gäste bekamen bei der Beschreibung der leckeren Speisen, die beschrieben wurden, so richtig Appetit. Zum Glück gab es nach der Ehrung der Schüler ein Büffet in der Raiffeisenbank und die Besucher konnten nach Herzenslust schlemmen.

In der Mittelschule gibt es 15 Streitschlichter. Drei von ihnen wurden, stellvertretend für all die weiteren, auch mit einer Urkunde und einem Geldpreis belohnt.

Die Streitschlichter schlichten Auseinandersetzungen auf dem Schulhof und auch in den Klassen. Sie sind für eine friedliche Lösung der Konflikte. Auch lassen sie keine Ressentiments gegen Schüler zu, die eine andere Hautfarbe, Nationalität oder Religion haben. Die Veranstaltung war überragend gut besucht. Die Musiker der Schulband gestalteten musikalisch die Feier, instrumental (toll war das Schlagzeug), und mit Gesang.

Sabine Turek war von den Arbeiten der Mittelschüler sehr angetan und freute sich darüber, die wohlverdienten Urkunden zu überreichen. Viel Lob und viel Anerkennung gab es auch von allen anwesenden Gästen.

Themen Folgen