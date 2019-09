00:34 Uhr

Wolkenbruch und die Spionin

Thomas Meyer liest in der Fachakademie aus seinem Bestseller

Der orthodoxe Jude Motti Wolkenbruch hat immer brav getan, was seine Mame von ihm erwartete. Bis zu dem Abenteuer mit einer Schickse. Motti verliert sein Zuhause und wird von den „Verlorenen Söhnen Israels“ aufgenommen. Wie sich aber bald zeigt, sind sie weit mehr als eine Selbsthilfegruppe: Motti befindet sich im Hauptquartier der Jüdischen Weltverschwörung. Doch die ist ein erfolgloser Lotterladen. Motti übernimmt das Steuer, und bald wird überall nur noch Hummus gegessen. Allerdings will auch eine Gruppe von Nazis die Welt beherrschen. Sie fluten das Internet mit Hass und Grammatikfehlern – und setzen die schöne Spionin Hulda auf Motti an ... Mehr dazu im Buch.

Der Autor Thomas Meyer, geboren 1974 in Zürich, arbeitete nach einem abgebrochenen Jurastudium als Texter in Werbeagenturen und als Reporter in Redaktionen. 2007 machte er sich selbstständig als Autor und Texter. Sein Roman „Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse“ wurde zu einem Best- und Longseller, die Verfilmung „Wolkenbruch“ war 2018 ein großer Kinoerfolg.

Zur Lesung in der Aula der Fachakademie am Donnerstag, 10. Oktober um 19.30 Uhr lädt der Kulturverein Krumbach Kult ein. Vorverkauf bei Bücher Thurn: 08282/ 995199 oder im Abc-Büchershop: 08282/9953903. Weitere Infos unter www.literaturherbst-krumbach.de. (pm)

