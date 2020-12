vor 17 Min.

Wunschbaum steht nur noch kurze Zeit

Aktion am Marktplatz in Krumbach endet bald

Krumbach Die Aktion „Wunschbaum“ von Jugendpflege, Quartiersmanagement und Familienstützpunkt in Krumbach findet bald ihr Ende. Viele Wunschsterne sind bei dem Team im Bürgerhaus eingegangen und haben ihren Weg zum Christbaum am Marktplatz gefunden, welcher dieses Jahr als Wunschbaum fungiert hat, teilen die Organisatoren mit. Ein paar Wünsche hängen derzeit aber noch an der großen Tanne in der Innenstadt. Menschen, die schon einen Stern mitgenommen haben, sich aber noch nicht bei den Organisatoren gemeldet oder den Wunsch noch nicht erfüllt haben, sollen dies bitte bis spätestens Ende der Woche tun, heißt es in der Mitteilung. Auch die Wünsche, die jetzt noch mitgenommen werden können, hängen nur noch bis Ende der Woche. Wer einen Wunsch erfüllen möchte, muss also schnell sein. (zg)

