Zarte Gitarrenklänge und fetziger Rock

Beim Sommerkonzert des Musik-Centers Krumbach stellen sich junge Talente vor.

Von Werner Glogger

Seit dem Bestehen des Musik-Centers vor achtzehn Jahren erfreuen junge Talente in vielen Konzerten eine bunt gemischte Besucherschar. Während schon erfahrene Künstler sich in unterschiedlichen Bands präsentieren, bieten die Konzerte den Jüngsten die Möglichkeit, auf der Bühne vor Publikum ihr Erlerntes zu präsentieren. Den Auftakt beim diesjährigen Festival bildete das Gitarrenorchester, bestehend aus 23 Musici von sechs bis 16 Jahren, mit drei Vorträgen. In „Flamenco“, „Spanischer Tanz“ und „Isabelita“ traten Luca, Oliva, Jannik, Lea, Jana, Anne und Eva als Solisten auf. In gleicher Musikformation spielten in „Bei den Wirags“ Enzo und David mit dem E-Bass ebenfalls als Solisten.

Aus den Reihen des Orchesters gaben im weiteren Programmverlauf die Schüler an Klavier, an der Gitarre, Geige oder im Gesang ihr Debüt und zeigten, was sie in teilweise kurzer Zeit gelernt haben. Waren es anfänglich kurze und leichte Titel, steigerte sich nach und nach der Schwierigkeitsgrad. In „Die kleine Polonaise“, „Eine fröhliche Bootsfahrt“, „Bella Bimba“, „Das fleißige Zwerglein“, „Greetings to Pepe“, „Meet you tonight“, „Cool Lady Blues“, „Comptine D’un“ oder „Railroad Boogie“ überzeugten Lara, Jakob, Anouk, Erika, Emma. Lina, Hannah, Antonia und Vincent am Klavier völlig auf sich allein gestellt. Wie allen anderen Klavieraspiranten brachte Musikpädagogin Tanja Volk ihren Schülerinnen Marlene und Sina im „Der Banjospieler“ das vierhändige Spiel bei. Die mit fünf und sechs Jahren Jüngsten im Bunde, Anna und Lena, leiteten mit kleinen Gitarren als erste die Einzelvorträge mit dem „Tanz der wilden Pferde“, gesanglich unterstützt von ihrem Musiklehrer ein, um später Gitarre und China-Gong in Einklang zu bringen.

Viel Übung und Einfühlungsvermögen setzt das Spiel auf der Geige voraus, aber im „Rondo“ bewies Verena zusammen mit ihrer Musiklehrerin Simone Krimbacher, dass sie gute Voraussetzungen mitbringt. Einen gesanglichen Akzent setzte Ardilla mit glockenreiner Stimme ohne jegliches Lampenfieber, begleitet von Walter Weiß, mit „Castle on a Cloud“. Spielerisch fortgeschritten präsentierte sich Adem mit dem bekannten Song „Yesterday“, den er ohne Noten am Klavier vortrug. Ihm gleich spielte Vincent den „Railroad Boogie“ auswendig. Ihren ersten Auftritt bestritt die Gruppe Runnin’ down a Dream mit „The Really Black Riders“ und brachte einen Vorgeschmack auf den zweiten Programmteil, wo es unter Leitung von Florian Prokscha richtig zur Sache ging. Dreizehn junge Musiker, vereint im Jazz Express und aus dem „Anfängerstatus entwachsen“ begeisterten das Publikum mit „Mission Impossible“, „Basic Basic“ und „On Broadway“.

Die Loopy Chicks interpretierten Songs aus „Feel it still“ und „Ciao Adios“ und stürmischen Beifall heimsten die sechs Sängerinnen aus dem Scholl Vocal Team mit ihrem Bandleader Bryon Archer in „Senorita“, „Exes & Ohs“, „Hey Ya“ und einer geforderten Zugabe aus. Freien Lauf ließen die Bands About Us und Snoring Pins in ihren Darbietungen, die mit „Get Away“, „Love is an Ocean“ sowie „No Roots“ und „Fade to Black“ einen fulminanten Schlusspunkt im Sommerkonzert setzten.

