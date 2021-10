15.000 Euro Schaden bei Streifzusammenstoß in Ziemetshausen

Die Autos zweier Frauen sind in Ziemetshausen zusammengestoßen. Der Schaden ist groß.

Ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro entstand am Mittwoch gegen 14.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Reischenaustraße in Ziemetshausen. Eine 71-jährige Autofahrerin fuhr an einem geparkten Fahrzeug vorbei und befand sich deshalb auf der Gegenspur. Eine 62-jährige Frau wollte zur gleichen Zeit aus dem Auweg in die Reischenaustraße einfahren und streifte deshalb das Auto der 71-Jährigen. (AZ)