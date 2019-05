10:04 Uhr

Ziemetshausen: 30-Jähriger fährt gegen Baum

Fahrer kommt aus bislang nicht geklärter Ursache von der Straße ab. Der Schaden ist erheblich.

Am Freitagmittag kam es in Ziemetshausen auf der Bundesstraße 300 zwischen den Ziemetshauser Ortsteilen Uttenhofen und Schönebach zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein Fahrer verletzt. Dieser war alleine in östlicher Fahrtrichtung unterwegs und steuerte laut Polizei in einer lang gezogenen Rechtskurve aus einer bislang nicht geklärten Ursache geradeaus über die Gegenfahrbahn, überfuhr auf dem angrenzenden Bankett einen Leitpfosten und prallte anschließend gegen einen Baum an der Böschung. Die Schadenssumme beträgt nach einer ersten Schätzung knapp 5000 Euro. Der 30-jährige Fahrer wurde laut Polizei „mittelschwer verletzt“ und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. (zg)

Themen Folgen