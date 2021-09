4000 Euro Schaden bei Unfall in Ziemetshausen

Zwei Fahrzeuge stoßen zusammen. Ein Fahrer hatte die Vorfahrt missachtet.

Am Mittwoch, gegen 14.30 Uhr ereignete sich in Ziemetshausen ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 4000 Euro. Ein 37-Jähriger befuhr mit seinem Pkw von der B300 ab. Im Anschluss wollte er laut Polizei nach links in die Vesperbilder Straße einbiegen. Hierbei habe er, so die Polizei weiter, die Vorfahrt des Pkw einer 69-Jährigen missachtet. Der 37-Jährige versuchte noch, durch ein Ausweichmanöver die Kollision zu verhindern, was aber nicht gelang. Verletzt wurde niemand. (AZ)

Lesen Sie dazu auch