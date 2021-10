Als Roy Black im Gasthof Riedler in Ziemetshausen sang

Plus Der vor 30 Jahren gestorbene Schlagerstar Roy Black war 1972 im Gasthof Riedler. Was diesen ungewöhnlichen Auftritt möglich machte.

Sophie Maier war damals 17 Jahre alt. Und sie schwärmte für Roy Black. 1972 Jahr kam der geradezu legendäre Schlagersänger nach Ziemetshausen und sang im Gasthof Riedler. Sophie Maier aus Muttershofen hat ihn live im vollen Wirtshaussaal erlebt.