Auto nimmt Moped die Vorfahrt: Unfall mit Folgen in Ziemetshausen

Obwohl der 32-jährige Fahrer eines Mopeds nichts für einen Unfall in Ziemetshausen konnte, hat die Polizei trotzdem ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Was war passiert?

Nach Angaben der Polizei nahm eine 60-jährige Autofahrerin dem Mopedfahrer am späten Nachmittag am Dienstag in der Wäckerlestraße in Ziemetshausen die Vorfahrt, weshalb es zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 2.500 Euro kam.

Unfall in Ziemetshausen: Mopedfahrer war ohne Versicherung unterwegs

Bei der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizeiinspektion Krumbach stellte sich jedoch heraus, dass an dem Kleinkraftrad ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2019 angebracht und der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. (AZ)

