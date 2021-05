Ziemetshausen

30.05.2021

Corona: So schätzt die Jugendbeauftragte die Lage ein

Plus Canan Nagl beschäftigt sich mit den Belastungen für Kinder und Jugendliche in Ziemetshausen. Warum die Entwicklung für sie bedenklich ist und was die Gemeinde tun will.

Von Peter Bauer

Im März 2020 wurde Canan Nagl erstmals in den Ziemetshauser Marktrat gewählt, sie wurde Jugendbeauftragte. Wohl kaum einer ahnte damals, in den Anfangszeiten der Corona-Pandemie, welche Bedeutung dieser Tätigkeit zukommen würde. Jetzt, 14 Monate später, wird in Ziemetshausen wie in vielen anderen Orten das Ausmaß sichtbar, wie sehr die Corona-Krise Kinder und Jugendliche belastet. Im Rahmen ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit steht die 41-Jährige in engem Kontakt mit vielen Familien. Die Entwicklung sei bedenklich, sagt sie.

