Die Quarantänezone um Schönebach ist jetzt kleiner

Seit Mai gelten neue Regeln bei der Bekämpfung des Laubholzbockkäfers bei Ziemetshausen.

Der Asiatische Laubholzbockkäfer lastet seit bald sieben Jahren wie ein Fluch über Bäumen und Waldungen der Garten- und Waldbesitzer in und um den Ortsteil Schönebach herum. Seit Sommer 2014 darf aus der von der Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) im Ortsbereich und Umgebung sowie von der Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft in den Waldgebieten festgelegte Quarantänezone kein Laubholz geschlagen oder entnommen werden. Vor dem Verwaltungsgericht Augsburg hat die Marktgemeinde Ziemetshausen gegen die Ende vergangenen Jahres von den Behörden kurzfristig verlängerten Allgemeinverfügungen geklagt und konnte einen außerordentlichen Vergleich erzielen (wir berichteten). Die Marktgemeinde Ziemetshausen ist bundesweit bislang die einzige, so Bürgermeister Ralf Wetzel, die bezüglich der Käferbekämpfung einen derartigen Vergleich vor Gericht erzielen konnte.

Die seit dem 1. Mai gültigen Allgemeinverfügungen beinhalten zwei wichtige Änderungen. Zum einen wird die Quarantänezone deutlich verkleinert. Der Radius der Pufferzone wird sich zukünftig auf einen Kilometer (statt bisher zwei Kilometer) über die Grenzen der Be-fallszonen hinaus belaufen. Zum anderen wird die Laufzeit der Allgemeinverfügung bis zum 31.10.2022 (vorher 31.12.2022) festgesetzt, sofern bis dahin keine weiteren Hinweise auf das Vorkommen des Laubholzbockkäfers gefunden werden. Innerhalb der verringerten Quarantänezone ergeben sich keine Änderungen bei den Regelungen. Somit bleibt auch das Laubholzverbringungsverbot dort bestehen.

Das LfL hat zum Ende April die angepassten Allgemeinverfügungen im Bayerischen Staatsanzeiger veröffentlicht, somit gelten die Allgemeinverfügungen seit dem 1. Mai. Weitere Informationen, insbesondere zu den geänderten Allgemeinverfügungen und Karten von der angepassten Quarantänezone, können unter https://www.lfl.bayern.de/ips/pflanzengesundheit/111730/index.php eingesehen und heruntergeladen werden. Auskunft darüber kann im Bedarfsfall auch das AELF in Krumbach unter 08282/9007-2000 erteilen.

