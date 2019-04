05:00 Uhr

Ziemetshausen: Diebstahl und Sachbeschädigung an Ostern

In der Nacht auf Ostersonntag haben Unbekannte Schäden in Ziemetshausen verursacht.

Von Christian Gall

Die Zeit für Streiche ist es eigentlich noch nicht – erst in der Nacht auf den ersten Mai steht das traditionell für Jugendliche auf dem Programm. Doch ein Bewohner der Allgäustraße in Ziemetshausen wirft die Frage auf: „Hat vielleicht jemand das Datum verwechselt?“ In der Nacht auf Ostersonntag wurde sein Gartentor gestohlen – nicht versteckt oder am Maibaum abgelegt, sondern einfach mitgenommen. Laut Polizeibericht beläuft sich der Wert des Tors auf rund 400 Euro.

In derselben Nacht wurden noch weitere Vorfälle gemeldet. In der Friedhofstraße rissen Unbekannte das Kennzeichen eines Autos aus der Halterung und nahmen es mit (wir berichteten). Wie der Bewohner der Allgäustraße, der namentlich nicht genannt werden will, sagte, wurde auch im Lindenweg ein Autokennzeichen gestohlen. Dazu kommen mehrere Sachbeschädigungen – bei einem Weidezaun wurden mehrere Pfähle aus dem Boden gerissen, aus einer Gartenmauer wohl Steine herausgebrochen.

Gartentor in Ziemetshausen gestohlen - Belohnung für Hinweise

Der Polizei wurden viele der Vorfälle nicht zugetragen – lediglich das gestohlene Kennzeichen in der Friedhofstraße und das gestohlene Gartentor wurden bei der Polizeiinspektion Krumbach gemeldet. Der Bewohner der Allgäustraße hofft darauf, dass er sein Gartentor wieder zurückbekommt. Er bietet für Hinweise zur Klärung der Tat eine Belohnung von 100 Euro. „Wenn in der Mainacht etwas versteckt wird, habe ich damit kein Problem. Aber bei Diebstahl sieht die Sache anders aus“, sagte er.

Hinweise zum Diebstahl des Gartentors oder der Autokennzeichen nimmt die Polizei in Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0 entgegen.

Themen Folgen