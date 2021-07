Gefährliches Überholmanöver auf der B300: Zeugen gesucht

Ein Audi-Fahrer hat bei Ziemetshausen einen Beinahe-Zusammenstoß verursacht und fiel auch danach durch rücksichtslose Fahrweise auf. Die Polizei ermittelt.

Ein Autofahrer ist am Mittwochmorgen bei einem Beinahe-Zusammenstoß mit einem anderen Auto auf der B300 leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war gegen 7 Uhr ein bislang unbekannter Audi-Fahrer von Ziemetshausen kommend unmittelbar vor einem entgegenkommenden 56-jährigen VW-Fahrer nach links in die Staatsstraße 2027 in Richtung Uttenhofen abgebogen. Der VW-Fahrer musste eine Vollbremsung einleiten, um die Kollision mit dem Audi zu vermeiden. Hierbei zog er sich ein Schleudertrauma zu.

Beinahe-Kollision bei Ziemetshausen: Polizei sucht Zeugen

Der 56-Jährige folgte sofort dem weiter fahrenden Audi-Fahrer, um ihn zum Anhalten zu bewegen. Bei der Nachfahrt beobachtete er, wie der unbekannte Audi-Fahrer auf der Strecke zwischen Uttenhofen und Dinkelscherben einen Transporter überholte. Durch dieses Überholmanöver musste der Fahrer eines entgegenkommenden weißer Autos ebenfalls bis zum Stillstand abbremsen und in den Grünstreifen ausweichen. Sachschaden ist nach Angaben der Polizei nicht entstanden. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise, insbesondere zu dem weißen Auto und dem Transporter mit der Aufschrift LS-Bau. Hinweise an die Polizei Zusmarshausen, Telefon 08291 1890 -0. (AZ)