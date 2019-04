06:00 Uhr

Ziemetshausen Gewerbeverein baut auf bewährte Kräfte

Ziemetshauser Vereinigung sieht Zukunftsperspektive für Zusammarkt durchaus positiv. Die Lage des ZuMa-Marktes ist allerdings nicht optimal.

Von Peter Voh

In seinem Jahresbericht anlässlich der Generalversammlung des Ziemetshauser Gewerbe- und Handelsvereins verwies Vorsitzender Arnold Haiß sowohl auf einen erfolgreichen Herbstmarkt als auch auf einen wiederum stark frequentierten Christkindlesmarkt. Bezüglich des Herbstmarktes bedauert Haiß neuerlich, dass das heimische Gewerbe nur mäßig vertreten ist. Der Vorstand würde sich ein höheres Engagement wünschen, werden hier doch immer wieder erfreulich große Besuchermassen angesprochen. Der Flohmarkt hingegen erfreut sich von Jahr zu Jahr einer wachsenden Teilnehmerzahl.

Das Konzept für den Christkindlesmarkt scheint absolut stimmig, auch hier verzeichnet man von Jahr zu Jahr steigende Besucherzahlen und erfährt viel Lob über Gestaltung und Ambiente des Weihnachtsdorfes unter Einbeziehung der musealen Einrichtungen des Heimatvereins mit entsprechenden Angeboten für die Gäste aus nah und fern.

Der Kassenbericht von Michael Konradt weist einen zufriedenstellenden Kassenstand aus, die Kassenführung wird von den Prüfern gelobt. So konnten Kassenwart und Vorstand mit allen Stimmen der anwesenden Mitglieder entlastet werden.

Die anstehenden Neuwahlen, von Bürgermeister Anton Birle geleitet, erbrachten insgesamt die Bestätigung des bisherigen Vorstands, der sich geschlossen für eine weitere Amtszeit von drei Jahren zur Verfügung stellte. Gegenkandidaten wurden von den Mitgliedern nicht ins Spiel gebracht. So leitet Arnold Haiß weiterhin das heimische Gewerbe, sein Stellvertreter ist Joachim Böck. Auch Kassenwart Michael Konradt und Maximilian Seethaler als Schriftführer bekleiden ihre Ämter weiter, Theo Aumann, Rudi Liebhaber und Wolfgang Miller bleiben Beisitzer. Bürgermeister Birle beglückwünschte die Gewählten, dankte für ihren hohen Einsatz für Gewerbe und Handel und damit auch für die Marktgemeinde und bat, ihr Engagement auch in den nächsten drei Jahren aufrechtzuerhalten. Im Ausblick auf das laufende Jahr erwähnte Haiß die Einladung zur Besichtigung der neuen Fabrikationsanlagen der Asta-Holzwerke. Für den Marktsonntag am 6. Oktober laufen bereits die Anmeldungen, der heuer bereits zum 13. Mal durchgeführte Christkindlesmarkt findet vom 6. bis 8. Dezember statt. Auch hierzu laufen schon die ersten Vorbereitungen.

Lage des ZuMa-Marktes: Licht und Schatten

Zur Lage des ZuMa-Marktes, an dem einige Bürger und auch die Marktgemeinde selber mit Einlagen beteiligt sind, meldet Manfred Krautkrämer Licht und Schatten. Während die für letztes Jahr geplanten Umsatzzahlen erfreulicherweise übertroffen werden konnten, wurde beim Betriebsergebnis ein Minus eingefahren. Umstrukturierungen in der Produktpalette haben zwar zu leicht rückläufigem Umsatz geführt, die betriebswirtschaftlichen Zahlen des ersten Quartals 2019 tendieren jedoch wieder zum Positiven.

So sehen die Zukunftsperspektiven für den einzigen Einkaufsmarkt am Ort durchaus gut aus, die Gesellschafter brauchen ihre getätigten Einlagen derzeit nicht aufzustocken. Dennoch muss festgestellt werden, dass sich nahezu sämtliche Einkäufe aus Kleinumsätzen zusammensetzen. So fordert auch der Zweite Vorsitzende Joachim Böck, dass die Bevölkerung den Zusammarkt noch mehr als bislang schon für ihre Lebensmitteleinkäufe bevorzugt.

Bei Preisvergleichen mit Märkten in Thannhausen muss man registrieren, dass vieles dort nicht billiger ist. „Ein Dorfladen muss nicht zwangsläufig teurer sein, die Bevölkerung sollte sich dies vergegenwärtigen“, sagte Böck in einem flammenden Appell.

Manfred Krautkrämer erwähnte zur Ausstattung des ZuMa-Marktes, dass zur Modernisierung Theken und Tiefkühltruhen ausgetauscht wurden, die von Mitgliedern des Gewerbevereins ebenso kostenlos besorgt werden konnten wie auch viele andere Arbeiten in ehrenamtlicher Mission oder zumindest äußerst kostengünstig ausgeführt wurden. Alle tun alles, um die Einkaufsquelle für Ziemetshausen langfristig zu erhalten.

