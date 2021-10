Hilfe für Rumänien: Freundeskreis Zusam Stauden trotzt Corona

Plus Von Ziemetshausen aus wurden auch 2020 Weihnachtspäckchen nach Alba Julia geschickt. Welche Schwierigkeiten der Freundeskreis überwinden musste.

Die Corona-Pandemie konnte sie nicht stoppen: Die Mitglieder des Freundeskreises Zusam-Stauden haben es dennoch im vergangenen Jahr geschafft, Hilfsgüter nach Rumänien zu schicken. Bei der Jahreshauptversammlung des Vereins blickten die Mitglieder auf dieses schwierige Unterfangen zurück - und schmiedeten Pläne für dieses Jahr.