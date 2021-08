Ziemetshausen

Hilfstransport nach Alba Julia zurück in Ziemetshausen

Plus Der Freundeskreis Zusam-Stauden brachte auch dieses Jahr wieder zahlreiche Spenden von Ziemetshausen nach Alba Julia. Was er erlebt hat.

Von Peter Voh

Der Freundeskreis Zusam-Stauden hat sich am 1. Augustsonntag mit seinem Hilfstransport auf den Weg nach Alba Julia im rumänischen Siebenbürgen gemacht. Die Bedingungen waren trotz Pandemie im Rahmen des Möglichen. Pfarrer Albert Mahl, selbst zum Freundeskreis gehörend, hat dem zwölfköpfigen Team den Reisesegen erteilt. Bürgermeister Ralf Wetzel freute sich, dass nach dem aufopferungsvollen Einsatz heimischer Feuerwehrler im Katastrophengebiet an der Ahr jetzt der Freundeskreis Zusam-Stauden als weiterer Botschafter Ziemetshausens auftrat und den langen Weg Richtung Balkan mit seiner Hilfsaktion für Sr. Maria Hausner im Kloster in Alba Julia neuerlich auf sich nahm.



Die Wünsche für gutes Gelingen begleiten das Team um Vorsitzenden Anton Böck aus Langenneufnach und den Ziemetshauser Karl Miller sen. Böck verabschiedete sich mit einem herzlichen Dank an die vielen Spender, die dazu beigetragen haben, dass ein zweiter Lkw mit Aufleger voll beladen werden konnte und die Hilfsgüter wie auch Geldspenden zur Erleichterung des Lebens im Kloster beitragen. Die Spendenwilligen, deren Spendenpakete gegen Ende der Sammelaktion aus Gründen eingeschränkter Lager- und begrenzter Transportkapazität nicht mehr angenommen werden konnten, bittet Böck an dieser Stelle um Verständnis.

