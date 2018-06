vor 38 Min.

Ziemetshausen: Hund stirbt durch Giftköder

Der Köder war auf einem Weg bei den Schrebergärten ausgelegt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Der Hund eines Ziemetshauseners verstarb nach dem Verzehr eines Giftköders, welcher bereits vergangenes Wochenende vermutlich auf einem Weg bei den Schrebergärten ausgelegt war. Dies schreibt die Polizei in ihrem jüngsten Bericht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter 08282/905-0 zu melden.

Leicht verletzt:

Am Freitagnachmittag kam es in Balzhausen an der Kreuzung Memmenhauser Straße/Augsburger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Leichtkraftrad. Dabei missachtete der 17-jährige Motorradfahrer die Vorfahrt des bevorrechtigten Pkw. Infolge dessen kam es zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Der 87-jährige Pkw-Fahrer und dessen 80-jährige Beifahrerin blieben bei dem Unfall unverletzt. Infolge des Sturzes wurde der Unfallverursacher, so die Polizei weiter in ihrem Bericht, leicht verletzt und ins Krankenhaus Krumbach verbracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

1500 Euro Schaden:

Am Samstag, gegen 13.15 Uhr, kam es in der Krumbacher Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Zusteller eines Lieferunternehmens streifte laut Polizei beim Einparken ein parkendes Fahrzeug. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. (zg)