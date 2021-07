In Maria Vesperbild werden die Geistlichen knapp

Plus Einschneidende personelle Veränderungen stehen im Wallfahrtsort Maria Vesperbild bei Ziemetshausen an. Warum mehrere Priester wechseln.

Bisher war der Wallfahrtsort Maria Vesperbild immer recht gut mit Geistlichen versorgt - dem gravierenden Priestermangel in der katholischen Kirche zum Trotz. Nun wird es aber auch dort etwas enger. In diesem Sommer gibt es einschneidende personelle Veränderungen, wie aus einer Mitteilung des Wallfahrtsorts hervorgeht.