In Ziemetshausen wird fleißig gebaut

Plus In der jüngsten Sitzung des Ziemetshauser Bauauschusses wurde über eine ganze Reihe von Vorhaben gesprochen.

Eine Bauvoranfrage und mehr als ein halbes Dutzend Bauanträge lagen dem Ziemetshauser Bauausschuss zu seiner jüngsten Sitzung vor. So soll in Vorderschellenbach zu einem landwirtschaftlichen Anwesen ein Betriebsleiterwohnhaus mit einer Doppelgarage errichtet werden.