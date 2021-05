Ziemetshausen

In diesem Schlosspark sind Exoten die Wegbegleiter

Plus Vor 150 Jahren starb Prinz Karl Anselm zu Oettingen-Wallerstein, der „Vater“ des Parks von Schloss Seyfriedsberg. Was den Park noch immer so einmalig macht.

Von Hans Bosch

„Sein Wandel war Wohlthun!“ steht auf der Grabplatte von Karl Anselm Prinz zu Oettingen-Wallerstein, der am 4. März 1871 – also vor 150 Jahren – gestorben ist und in der Familiengruft auf dem Ziemetshauser Friedhof begraben liegt. Er gilt als Vater des forstbotanischen Parks von Schloss Seyfriedsberg, der im Sprachgebrauch vielfach als „kleine Mainau“ bezeichnet wird. In ihm wachsen eine Vielzahl über 150 Jahre alter Baumveteranen und exotischer Sträucher aus aller Welt. In diesem Park ist ein reizvoller Spaziergang unter Exoten möglich

