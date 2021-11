Langjährige Sängerinnen wurden in Ziemetshausen geehrt

Plus Maria Aumann singt bereits seit 70 Jahren. Einst im Gesangverein Frohsinn, nun in der Chorgemeinschaft.

Eigentlich sollte die Jahreshauptversammlung der Chorgemeinschaft Ziemetshausen einen Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr geben. Corona hat auch den Gesangsfreunden einen Strich durch die Rechnung gemacht. So war Schwerpunkt der Versammlung die Ehrung von zwei Frauen, die allerdings auf besondere Jubiläen zurückblicken können.