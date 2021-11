Markt Ziemetshausen will bei Mittelschule Thannhausen mitreden

Plus Der Marktrat Ziemetshausen beantragt beim Schulverband eine Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsstudie für Neubau oder Sanierung der Bildungseinrichtung. Was im Marktgemeinderat dazu besprochen wurde.

Bei der jüngsten Sitzung des Marktrates Ziemetshausen, stellte Bürgermeister Ralf Wetzel den Antrag für eine Studie über die Entscheidung in den Raum, ob die Mittelschule des Schulverbandes Thannhausen, bei dem Ziemetshausen Mitglied ist, neu gebaut oder saniert werden solle. Die geschätzten Kosten für die anstehende Maßnahme bezifferte er mit rund zehn Millionen Euro, von denen Ziemetshausen circa 25 Prozent der nicht zuschussfähigen Investitionen zu tragen habe.