Mofa frisiert, Drogen intus: Polizei erwischt 19-Jährigen in Ziemetshausen

Die Polizei hat einen 19-Jährigen in Ziemetshausen auf seinem Mofa erwischt, wie er zu schnell unterwegs war und unter dem Einfluss von Drogen stand.

Gegen einen 19-Jährigen hat die Polizei in Ziemetshausen Ermittlungen eingeleitet. Warum? In der Nacht zum Freitag gegen 1.40 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizeiinspektion Krumbach in der Krumbacher Straße einen Fahrer mit seinem Kleinkraftrad, da dieser recht flott unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle konnte der 19-jährige Fahrer nur eine Mofaprüfbescheinigung vorlegen.

Außerdem zeigte er deutliche Anzeichen eines vorherigen Drogenkonsums. Die Beamten stellten daher das Fahrzeug des jungen Mannes zur Feststellung der tatsächlich fahrenden Höchstgeschwindigkeit sicher und leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein. (AZ)

