Neuer Netto-Markt in Ziemetshausen: So lief die Eröffnung

Plus Zahlreiche Gäste kommen zum Festakt bei der Eröffnung des Netto in Ziemetshausen. Bürgermeister Ralf Wetzel dankt Investoren für Wagemut und Schaffung von Arbeitsplätzen.

"Einen Tag der Freude" nannten alle Redner, die zur Eröffnung des neuen Netto-Marktes mit 800 Quadratmetern Verkaufsfläche ins Ziemetshauser Gewerbegebiet-Ost gekommen waren. Auch Petrus hatte ein Einsehen, zog die dunklen Regenwolken ab und zauberte einen weiß-blauen Himmel, denn der Festakt fand unter freiem Himmel statt. Höhepunkt war dann die Segnung durch Ziemetshausens Pfarrer Bernhard Endres.