Ziemetshausen

Statt Christkindlesmarkt: Vereinsweihnacht für Ziemetshausen

Einen großen Christkindlesmarkt wie in den vergangenen Jahren wird es heuer in Ziemetshausen nicht geben können. Geplant ist eine kleinere Vereinsweihnacht.

Von Peter Voh

Ziemetshausens Bürgermeister Ralf Wetzel möchte der Bevölkerung der Marktgemeinde anstatt des traditionellen Christkindlesmarktes auf dem Museumsgelände eine Möglichkeit eröffnen, einen kleinen Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz in der neuen Mitte besuchen zu können. Bei einem Vorgespräch mit Vertretern von mehr als einem Dutzend Vereinen kam der Wunsch auf, in Zeiten von Corona wenigstens etwas Kleineres zu veranstalten.

