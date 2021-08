Ziemetshausen

Von Ziemetshausern für Ziemetshauser: So helfen sich die Menschen vor Ort

Plus Drei junge Ziemetshauser gründen die Webseite "Support My Hometown". Wie es dazu kam und die Idee den Zusammenhalt in der Marktgemeinschaft stärkt.

Von Marc Hettich

Frühjahr 2020. Markus Söder verkündet den Lockdown. Schulen schließen, Einzelhandel und Kulturleben fahren runter. Ein junger Mann hört diese Nachricht auf dem Heimweg in seine Heimatgemeinde Ziemetshausen. „Ich dachte: Das ist richtig blöd für ältere Leute“, erinnert sich Max Gartner. Dieser Gedanke verfolgt den 29-Jährigen so sehr, dass er den damaligen Dritten Bürgermeister Edwin Räder anruft. Im Gespräch loten die beiden Möglichkeiten wie zentrale Angebote der Nachbarschaftshilfe aus. Das ist interessant – aber nicht das, was Max sucht. Also schreibt er seinem Freund Maximilian Vihl eine Textnachricht.

