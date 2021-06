Ziemetshausen bekommt eine Tankstelle

Ein Investor hat das Projekt für das Gewerbegebiet an Land gezogen. Wo die Tankstelle in Ziemetshausen hinkommen soll.

Die Marktgemeinde Ziemetshausen erhält in naher Zukunft wieder eine Tankstelle. Der Investor ST Ziemetshausen GmbH & Co. KG, der bereits den Netto-Markt für Ziemetshausen realisieren konnte, hat für diesen exponierten Standort in der Augsburger Straße und direkt an der B300 mit der Firma Oest Tankstellen GmbH & Co. KG und ihrer Marke Avia einen langfristigen Miet- und Pachtvertrag am Gelände des neuen Netto-Marktes abschließen können. Die entsprechenden Verträge wurden vor Kurzem vom Betreiber und Stefan Tränkner, dem Projektanten der Investor ST Ziemetshausen, unterzeichnet.

Bürgermeister Ralf Wetzel hat diese Nachricht mit Freude und Genugtuung entgegengenommen, konnte für das neue Gewerbegebiet doch ein namhaftes deutsches Mineralölunternehmen gewonnen werden. Mit dem Neubau der Avia-Tankstelle in Ziemetshausen erweitert die Oest Tankstellen GmbH & Co. KG aus Freudenstadt ihr Tankstellennetz von rund 100 Stationen im süddeutschen Raum um eine weitere Station. An dem verkehrsgünstig gelegenen Standort im Gewerbegebiet Ost wird eine Tankstelle mit Shop und Bistro entstehen. Neben allen gängigen Kraftstoffen wird es hier auch Lkw-Diesel, Adblue sowie eine leistungsstarke Elektroladesäule geben. Direkt angegliedert bietet die Station außerdem einen Waschpark mit SB-Reinigung und Portal-Waschanlage. Die Planungen für die neue Tankstelle laufen nach Aussagen der Vertragspartner bereits auf Hochtouren, der Baubeginn soll voraussichtlich noch in diesem Jahr erfolgen.