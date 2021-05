Ziemetshausen

12:00 Uhr

Ziemetshausen bekommt eine neue Kneippanlage: Das ist geplant

Zwischen dem neuen Steg (rechts), dem momentanen Notsteg (links) und der Zusam vor der Zusammühle wird in Höhe der weißen Box die Kneippanlage errichtet.

Plus Die Marktgemeinde Ziemetshausen möchte eine neue Kneippanlage bauen. Der Bauausschuss hat nur die Planung in Auftrag gegeben. Wie diese aussieht.

Von Peter Voh

Der Bau- und Grundstücksausschuss des Marktgemeinderates hat beschlossen, dass eine Kneippanlage mit untergeordneten Nebenanlagen in Ziemetshausen gebaut wird. Die Finanzierung soll aus Haushaltsmitteln erfolgen, mit dem Förderbescheid der Regierung von Schwaben für dieses Vorhaben und dem Eingang der Fördermittel aus dem Sonderfonds anlässlich des 200-jährigen Geburtstags von Pfarrer Sebastian Kneipp ist in Bälde zu rechnen. Mit Planung und Umsetzung des Projektes wurde die Firma Kling Consult in Krumbach beauftragt.

