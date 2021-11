Ziemetshausen

vor 49 Min.

Ziemetshausen bekommt eine neue Tankstelle

In dem Dreieck zwischen der B300 neu im Vordergrund, der alten B300 Augsburger Straße und deren Zusammenführung beim Parkplatz soll neben dem neuen Netto-Markt eine neue Tankstelle errichtet werden.

Plus Die neue Tankstelle soll das ganze Umland bedienen. Was es neben Tankmöglichkeiten außerdem an der Tankstelle geben wird.

Von Karl Kleiber

Richtig erfreut trug Bürgermeister Ralf Wetzel den Bauantrag der Oest Tankstellen GmbH & Co. KG aus dem württembergischen Freudenstadt vor. Damit habe der Ort wieder eine Tankstation mit allem, was dazugehört. Die Tankstelle werde die größte und modernste Anlaufstelle im Landkreis für motorisierte Bürgerinnen und Bürger werden, hieß es auf der jüngsten Sitzung des Markgemeinderates. Sie soll auch ein Anziehungsort für das Umland und die Fahrzeuge sein, die sich auf der nahen B300 befinden, da bereits eine gute Zufahrt vorhanden sei. Ohne lange Diskussion und einstimmig beschloss der Marktrat, dem Bauantrag stattzugeben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .