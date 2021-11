Ziemetshausen

12:00 Uhr

Ziemetshausen kann nun einen neuen Kindergarten bauen

Das Kinderhaus „Märcheninsel“ ist für den künftigen Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen in Ziemetshausen zu klein geworden. Darum baut die Marktgemeinde nun eine zusätzliche Kindertageseinrichtung.

Von Karl Kleiber

Zahlreiche Themen, die von Bauangelegenheiten über den Erlass von Wassersatzungen bis zu einem Chipsystem für Gartengeräte im Friedhof von Ziemetshausen reichten, berieten und beschlossen die Markträte bei der jüngsten Sitzung im Festsaal der „Taferne“, der ausreichend Platz für die aktuellen Corona-Bedingen bietet.

