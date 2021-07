Ziemetshausen verzichtet auf neue Kneippanlage

Plus Warum sich der Marktrat dafür entschied, das Projekt eine Kneippanlage bei der Zusammühle nicht umzusetzen. Massive Schäden durch die jüngsten Unwetter.

Immer wieder Starkregen: Das hat in Ziemetshausen Konsequenzen für die Planung einer Kneippanlage. Der Marktrat entschied nun, das Projekt Kneippanlage bei der Zusammühle nicht weiter zu verfolgen.