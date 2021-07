Ziemetshauser Pfarrer Thoma ist seit 50 Jahren ein Diener des Herrn

Plus Pfarrer Karl B. Thoma aus Ziemetshausen feierte mit der Pfarrgemeinde das Goldene Priesterjubiläum. Eine besondere Freude erlebte der Pfarrer vergangenes Jahr.

Die Kirchenglocken von St. Peter und Paul läuteten, als Ministranten und Konzelebranten Geistlichen Rat Pfarrer Karl B. Thoma zum Altar der Pfarrkirche geleiteten und Pfarrgemeinderatsvorsitzende Marianne Eisele den Jubilar an seiner vormals langjährigen Wirkungsstätte gemeinsam mit Pater Laurentius (Johannes) Mayer und den Diakonen Alois Held und Franz Gleich begrüßte. Festliche Klänge des Kirchenchors unter Leitung von Wolfgang Flödl erfüllten von der Empore herab das Kirchenschiff.