Ziemetshausen

vor 18 Min.

Ziemetshauserin will Corona-Opfern in Indien helfen

Während seines Deutschlandaufenthalts haben Provinzial Pater Emmanuel (links) und der derzeit in der Diözese Münchentätige Pater Sebastian (rechts) Gabriele Natzer aus Ziemetshausen mit einem kleinen Geschenk gedankt.

Plus Gabriele Natzer engagiert sich seit Jahrzehnten für Menschen im Nordosten Indiens. Nun möchte sie erneut Spenden für die von Corona betroffene Region sammeln.

Von Peter Voh

Seit mehr als drei Jahrzehnten engagiert sich Gabriele Natzer vom Missionsausschuss der Pfarrei St. Peter und Paul in Ziemetshausen für die Patres des Hl. Franz von Sales, die ihrerseits die bettelarme Bevölkerung am Fuß des Himalaja im Nordosten Indiens unterstützen. Jetzt ist es die Corona-Pandemie, welche die Ziemetshauserin in Aktion treten lässt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen