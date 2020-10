vor 3 Min.

Ziemetshausen feiert Hebauf für die Kita-Erweiterung

Der neue Kita-Bau in Ziemetshausen soll bis Weihnachten in Betrieb genommen werden. Welche Akzente bei der Feier gesetzt wurden.

Von Peter Voh

Gut vier Wochen nach dem provisorischen Spatenstich für den eingeschossigen Erweiterungsbau des Kindergartens „Märcheninsel“ war das Dach des energieeffizienten Hauses gesetzt und der Hebauf konnte jetzt gefeiert werden.

Bürgermeister Ralf Wetzel, mit dem ein Großteil des Marktgemeinderates zu der Feier anwesend war, bemerkte, dass es lange gedauert habe, bis dass das Gebäude am südlichen Anschluss des bestehenden Kindergartengebäudes erstellt werden konnte. Aber, was lange währt, wurde doch noch gut und so freue man sich, dass dieser ganz aus Holz gefertigte Bau nunmehr endlich stehe und nach dem Einbringen der Isolierung und dem Ausbau mit regenerativer Energie dem finalen Ausbau entgegensehen könne.

Es ist der innige Wunsch von Marktgemeinde und Kindergartenleitung, dass der Erweiterungsbau mit einem Gruppenraum und Räumen für zwei Krippengruppen sowie einem zentralen Speiseraum trotz Corona-Pandemie bis Weihnachten in Betrieb genommen werden kann.

Kindergarten "Märcheninsel" in Ziemetshausen wird erweitert

Zimmermann und Vorarbeiter Christian Schalk freut sich über einen störungs- und unfallfreien Verlauf der Bauarbeiten. Sein Richtspruch galt den Herren, die den Bau geleitet haben, denen, die ihn fachmännisch ausgeführt haben und nicht zuletzt denen, nämlich den Kindern und dem Kindergartenpersonal, denen der Bau dann zur Heimat wird. Seine Wünsche wurden jeweils mit einem Glas Sekt begossen, bevor er das Glas nach altem Brauch auf dem Boden zu Fuße des Gerüstes zerschmettern ließ.

Nach einem Rundgang durch den Rohbau des Holzhauses, wo sich die Anwesenden ein Bild über die Ausführung des Gebäudes und die Raumgestaltung machen konnten, lud die Verwaltung alle zu einem kleinen Imbiss ein.

