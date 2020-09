vor 35 Min.

Zum Hochzeitstag einen Kapellenweg realisiert

Ziemetshauser macht besonderes Geschenk zum Ehejubiläum

Eine ansehnliche Anzahl von Freunden und Bekannten fand sich kürzlich zu einer Dankandacht anlässlich des 55. Hochzeitstages von Karl und Maria Miller an der Christophoruskapelle oberhalb des westlichen Ortseinganges von Ziemetshausen ein. Pfarrer Albert Mahl und Diakon Alois Held gestalteten zusammen, die mit gemeinsam gesungenen Kirchenliedern, durchsetzte Andacht zu einem ersten Anlass, den Mahl als Platin- oder Juwelenhochzeit zu bezeichnen wusste und Held dann das Jubelpaar mit dem Wunsch auf noch viele gemeinsame Jahre in Gesundheit segnete. Ein zweiter Anlass für diese Feier, so Albert Mahl, sind das nunmehr 15-jährige Bestehen der Christophoruskapelle, die Miller zu seinem 40. Hochzeitstag als Dank für familiäres Glück und geschäftlichen Erfolg erbauen ließ und die sich ständig vieler Besucher erfreut, sowie die Einweihung des Ziemetshauser Kapellenweges.

Der Ursprung für letzteren entstammt dem vorjährigen herrlichen Blumenteppich in der Grotte von Maria Vesperbild, wo acht kleine Gebetszentren rund um die Wallfahrtskirche dargestellt waren. Dies gefiel Miller seinerzeit so gut, dass er die acht Kapellen in einem Kapellenweg unterhalb der Christophoruskapelle darstellen wollte.

Anton Böck, Millers Mitstreiter in der Rumänienhilfe für Schwester Maria, engagierte zunächst Pater Gerhard Löffler, der mit grafischer Unterstützung von Werner Durner aus Neresheim, wie schon viele Jahre zuvor, den eindrucksvollen Blumenteppich für das Fest Maria Himmelfahrt 2019 kreiert und zusammen mit vielen fleißigen Helfern geschaffen hat. Gärtnermeister Simon Frey, der stets das Material für die Blumenteppiche in Maria Vesperbild zur Verfügung stellt, fertigte großflächige Fotos der acht Kapellen an. Durner hat dann die Ideen gesammelt, grafisch aufgearbeitet und so den Kapellenweg auf den Weg gebracht.

Insgesamt neun Schautafeln mit dem bildnerischen Lageplan der acht Kapellen und den jeweils knapp beschriebenen Abbildungen derer zieren nunmehr den Anstiegsweg vom Abzweig zur Miller´schen Waldgrotte zur Christophoruskapelle hinauf. In Anwesenheit des Ortsgeistlichen Pfarrer Bernhard Endres und dessen Vorgänger Pfarrer Karl B. Thoma, der einen Teil der abgebildeten Kapellen während seiner Pfarrherrschaft in Ziemetshausen renovieren ließ und seinerzeit die Christophoruskapelle einweihen konnte, sowie von Pater Gerhard Löffler und dem Grafiker Werder Durner segnete Pfarrer Mahl diesen Ziemetshauser Kapellenweg und betete für die Gläubigen, die diesen Weg künftig beschreiten werden.

Karl Miller dankte allen daran Beteiligten für ihren Einsatz an diesem Werk sowie für die Glückwünsche zum Hochzeitstag und lud alle Anwesenden zu einer abschließenden Brotzeit ein. (vop)

