vor 49 Min.

Zum Jahresende schuldenfrei

Waltenhausen kann seine Rücklagen aufstocken

Die erfreuliche Nachricht stand am Beginn der jüngsten Gemeinderatssitzung, nachdem die Zahlen aus dem Haushaltsjahr 2019 bekannt gemacht wurden. Kämmerin Barbara Fetschele stellte das umfangreiche Zahlenwerk vor und berichtete, dass nach der planmäßigen letztmaligen Tilgungsrate in Höhe von 9650 Euro für ein Darlehen die Gemeinde Ende des Jahres 2019 erstmals schuldenfrei sei. Zum 31. Dezember 2018 beliefen sich die Verpflichtungen auf 9612,41 Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung bei 725 Einwohnern (Stand 31.12.2017) von 13,26 Euro entspricht.

Sparsame Haushaltsführung im Verwaltungshaushalt führt zu diesem guten Ergebnis, das mit einer Zuführung zu den Rücklagen in Höhe von 118800 Euro noch verbessert wird. Der Stand der Rücklagen am Ende des Haushaltsjahres 2019 wird dann voraussichtlich 887000 Euro betragen. Das gesamte Haushaltsvolumen 2019 beläuft sich auf 2425050 Euro, das sind fast 100000 Euro weniger als im Vorjahr. Auf den Verwaltungshaushalt entfallen 1226150 Euro, auf den Vermögenshaushalt 1198900 Euro. Der Abgleich der Einnahmen/Ausgaben im Verwaltungshaushalt ergab, dass heuer ein Betrag in Höhe von 257650 Euro dem Vermögenshaushalt zugeführt werden kann.

Bei den Steuereinnahmen und Zuweisungen als wichtigste Einnahmequelle halten sich die Erhöhungen bzw. Verminderungen in etwa die Waage. Im Bereich der gemeindlichen Wasserversorgung haben sich jedoch die neuen Gebührensätze beim Wasserverbrauch nach der Neukalkulation in den Einnahmen ausgewirkt. Auch die Abgabe an Kindergärten sank, nachdem in Aletshausen weniger Kinder untergebracht sind. Neu in den Haushalt aufgenommen, wurde der Investitionszuschuss an den geplanten Bauhof der VG.

Im Einzelnen führte die Kämmerin bei den Einnahmen auf: Grundsteuer 76000 Euro, Gewerbesteuer 250000 Euro (Vorjahr 320), Einkommensteuerbeteiligung 365400 Euro (343), Schlüsselzuweisungen 249050 Euro (212), pauschale Investitionszuweisung des Staates 164450 Euro (212), Kanalgebühren 286550 Euro (22), Wassergebühren 69500 Euro (38), zu erwartender Zuschüsse für Ausbau DSL 551800 Euro und Radweg 225000 Euro.

Dem gegenüber stehen Ausgaben, nennenswert sind dabei: Gastschulbeiträge (Grundschule Niederraunau, Mittelschule Krumbach) 74000 Euro, Ausgaben Kinderbetreuung 117600 Euro, Unterhalt Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Winterdienst 71850 Euro, Kosten Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung 100900 Euro.

Im Vermögenshaushalt sind unter anderem für Investitionen enthalten: Baugebiet (Schlussrechnung, Lärmschutzwand) 167350 Euro, Zuschuss für Investitionen an Mittelschule 80000 Euro, Ausbau DSL 690000 Euro, Investitionszuschuss zum neuen Bauhof der VG 49000 Euro, Straßenbeleuchtung 50000 Euro, für den Kauf eines Salzstreuers für den Winterdienst 16000 Euro. Nachdem Fetschele die Veränderungen in einigen Positionen der Einzelpläne detailliert erläuterte, gab es nach Vorstellung des Haushaltes keinen Diskussionsbedarf, sodass der Beschluss zur Annahme einstimmig erfolgte. Weiterer Bericht folgt. (wgl)

