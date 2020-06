18:00 Uhr

Zum Start: Was im Naturfreibad Thannhausen erlaubt ist - und was nicht

Betriebsleiter Oliver Schwarz (links) und Bürgermeister Alois Held am Fuß der Kinderrutsche im Thannhauser Freibad. Alles ist bereit für den Start am 22. Juni.

Plus Am Montag startet auch in Thannhausen die Badesaison. Wegen der Corona-Maßnahmen gibt es aber eingeschränkte Öffnungszeiten. Was erlaubt ist und was nicht.

Von Heinrich Lindenmayr

Schönes Wetter und Temperaturen über 30 Grad sagen die Wetterfrösche für die kommende Woche voraus. So gesehen startet das Thannhauser Freibad zum idealen Zeitpunkt in die neue Saison. Am Montag, 22. Juni geht es los.

Alles sei bestens vorbereitet, das Bad warte auf seine Gäste, erklärt Oliver Schwarz, Betriebsleiter von Hallenbad und Freibad in Thannhausen. Die neuen Öffnungszeiten seien an die Corona-Vorschriften angepasst worden. Das Freibad öffnet an Wochentagen um 15 Uhr und schließt um 20 Uhr. Am Wochenende beginnt der Badebetrieb an beiden Tagen um 13 Uhr. Alle drei Stunden muss desinfiziert werden, weshalb das Bad erst um 15 Uhr geöffnet werden kann. Denn erst ab 18 Uhr ist das Reinigungspersonal im Einsatz, das diese Aufgabe dann übernimmt. Im Bad gelten die üblichen Verhaltensregeln, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren: Maskenpflicht im Eingangsbereich und in den Toiletten. Auch der Mindestabstand von 1,5 Meter zwischen den Badbesuchern ist einzuhalten.

Sprungturm und Beachvolleyballplatz sind in Thannhausen gesperrt

Die Umkleide und der Duschbereich bleiben vorerst geschlossen. Der Umkleidesichtschutz auf den Liegewiesen kann aber genutzt werden. Gesperrt sind auch der Sprungturm sowie die Bereiche für Beachvolleyball und Fußball. Die Kinderrutsche und das Kinderbecken sind offen. Hier sollten die Eltern mithelfen, dass die Abstände eingehalten werden, sagt Oliver Schwarz. „Wenn alle ein bisschen mithelfen, könnten Badespaß und Sicherheit für die Badbesucher gut harmonieren“, so der Betriebsleiter.

Thannhausens Bürgermeister Alois Held hält das Naturfreibad für eine besondere Attraktion in der Stadt. Die Gesamtfläche von rund 30.000 Quadratmetern sei üppig, die Anlage schön bepflanzt und gut gepflegt. Inzwischen sei das Wasser des Naturbades wieder sehr sauber, chlorfrei ohnehin. Die Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserqualität hätten sich bewährt, Algen und Verschlammung gehörten der Vergangenheit an, sagt Held.

Neu gepflanzte Bäume sorgen im Freibad Thannhausen für Schatten

Früher hatten sich manche Besucher beklagt, dass es zu wenig Liegeplätze im Schatten gebe. In den vergangenen Jahren wurden Jahr für Jahr vier neue Bäume gesetzt, sodass mittlerweile Sonnenhungrige und Badegäste, die sich sanft im Schatten bräunen lassen wollen, gleichermaßen ideale Bedingungen vorfinden.

Ob das Bad an Tagen mit zweifelhaftem Wetter geöffnet ist, darüber könne man sich in der Thannhausen-App informieren, erklärt Alois Held. Er setze sich dafür ein, dass möglichst an allen Tagen in der Saison Badebetrieb stattfinden könne. Die Attraktivität eines Bades steige, wenn es verlässlich nutzbar sei.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen