14:17 Uhr

Zusammenstoß beim Überholen: Unfall bei Wattenweiler

Beim Überholen hat ein Fahrer übersehen, dass er gerade überholt wird. Es kam zum Zusammenstoß nahe Wattenweiler.

Am Dienstagvormittag wollte ein 66-jähriger Pkw-Fahrer auf der B16 bei Wattenweiler einen vorausfahrenden Lkw und einen Pkw in einem Zug überholen. Als er sich auf der Höhe des überholten Pkw befand, wollte dessen Fahrer ebenfalls den Lkw überholen und scherte aus. Hierbei übersah er das bereits im Überholvorgang auf gleicher Höhe befindliche Fahrzeug, weshalb es zu einem Streifzusammenstoß kam, so die Angaben der Polizei. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 10000 Euro. Es wurde niemand verletzt. (pm)

