Zusamtaler Musikanten ziehen klingende Bilanz

Zinnteller und Geschenke für die fleißigsten Probenbesucher in Obergessertshausen. Dirigent Andreas Simmnacher plant ein Weihnachtskonzert

Vorsitzender Martin Schuster sprach von einem bewegten Jahr und zog eine wahrhaft klingende Bilanz bei der gut besuchten Jahresversammlung des Musikvereins Obergessertshausen. Dirigent Andreas Simmnacher berichtete von vielen Proben und zahlreichen Auftritten, während Kassenverwalterin Silvia Schuster von beträchtlichen Einnahmen und enormen Ausgaben sprach. Der Verein zählt laut Schuster aktuell 214 Mitglieder. Die gut gestimmte Kapelle besteht aus 37 Musikanten, elf Jungmusiker stehen in Ausbildung. Hier betonte der Vorsitzende, dass auch weiterhin Nachwuchs willkommen sei.

Die Kapelle hatte im Vorjahr 16 weltliche, sieben kirchliche Auftritte sowie drei Ständchen absolviert. Highlights waren das Konzert zum 10-jährigen Dienstjubiläum von Dirigent Simmnacher sowie das Dorffest und Rockkonzert in der Egger-Halle. Es galt auch wieder die Wald-Maiandacht, den Christbaumverkauf und Nikolausfeiern in Aichen und Obergessertshausen zu umrahmen. Abschließend dankte Schuster Franz Langenmaier, der die Chronik führt und auf seine Kosten in Buchform binden ließ. Damit habe er dem Verein eine bleibende Dokumenten-Sammlung geschaffen. Dank galt den fleißigen Helfern bei Papier-Sammlungen und allen Festen. In seiner Vorschau machte er auf das 70-jährige Vereinsjubiläum aufmerksam, das im Laufe des Jahres gefeiert werde. Mit dem Dank an alle, die ihm 2019 mit Rat und Tat zur Seite standen, endete Schuster.

Kassenverwalterin Silvia Schuster trug eine positive Bilanz vor. Trotz der Ausgaben für Trachten, Noten, 1980 Euro ASM-Beitrag und Zuschuss für die Jugend- Ausbildung konnte ein Plus erwirtschaftet werden. Dazu beigetragen hätten Altpapier-Sammlungen mit 1290 Euro Erlös und 650 Euro an Spenden.

2019 wurden 44 Proben abgehalten, berichtete Dirigent Simmnacher, der gerne Statistiken aufstellt. Der durchschnittliche Besuch lag bei 78 Prozent der 37 Musiker. Bei 43 war nur Christoph Schuster anwesend, der den Wanderpokal erhielt. 42-mal kamen Martin Fischer und Martin Schuster zum Üben. Johannes Fischer, Tanja Maidorn, Anke Simmnacher und Lisa Wolf waren 41-mal da. Als Anerkennung erhielten die fleißigen Probenbesucher ein Präsent. Weniger erfreulich sei, dass bei kirchlichen Anlässen oft nicht alle Stimmen besetzt seien, dies müsse sich ändern. Lob gab es dagegen für die gelungenen Auftritte, bei denen alle Musikanten engagierte Botschafter von Musikverein und Heimatdorf waren. Nach dem plötzlichen Tod von Erwin Erdle war die Kapelle ohne Tubist. Erfreulich sei, dass Herbert Egger vom Tenorhorn zur Tuba wechselte.

Durch intensive Werbung konnten laut Simmnacher mit Jonas Klemmer, Jasmine und Julian Maidorn neue Jungmusiker gewonnen werden. Für 2020 plane er erstmals ein Weihnachtskonzert sowie den Kauf einer neuen Verstärkeranlage.

Bei der Aussprache kam der Wunsch nach neuen Schürzen für die Musikdamen auf, da die vorhandenen stark abgetragen seien. Werner Scherer, Vorsitzender des Männerchors „Zusamklang“ Aichen dankte für die musikalische Unterstützung bei allen Anlässen während des letzten Jahres.

Zweiter Bürgermeister Leitenmayer hob in seiner Grußadresse hervor, dass der Verein das Dorfgeschehen stark präge und die Kulturlandschaft bereichere. „Die Musikkapelle ist ein fester Bestandteil innerhalb der Kommune. Macht so weiter“. (kk)

