13:15 Uhr

Zwei Autos stoßen in Thannhausen zusammen

Weil ein Pkw-Fahrer die Vorfahrt missachtet hat, krachte es in Thannhausen.

Zwei Fahrzeuge sind am Dienstag in Thannhausen zusammengestoßen. Gegen 14.25 Uhr wollte ein 74-jähriger Pkw-Fahrer von der Rudolf-Diesel-Straße in Thannhausen kommend in die Edelstetter Straße einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines Pkw-Fahrers, der sich auf der vorfahrtsberechtigten Edelstetter Straße befand. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von ca. 4000 Euro, teilte die Polizei mit. (pm)

