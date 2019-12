23.12.2019

Zwei Bürgermeister sind Wahlleiter in Aletshausen

Wahlorgane für Kommunalwahl im März bestellt. Strobel und Goßner streben kein Amt mehr an

Die jüngste Zusammenkunft der Gemeinderäte hatte nur drei Tagesordnungspunkte: Zum einen stand der Bericht über die örtliche Rechnungsprüfung des Jahres 2018 an (wir berichteten). Zur Vorbereitung der kommenden Kommunalwahlen im März 2020 wurden die Wahlorgane der Gemeinde gebildet. Zudem wurde auch über den Regionalplan Donau-Iller beraten.

Beide haben schon länger angekündigt, dass sie im kommenden Gemeinderat von Aletshausen nicht mehr vertreten sein werden: Die Rede ist von Franz Strobel aus Winzer, der nach 30 Jahren Gemeinderat, davon die letzten zwölf Jahre als Zweiter Bürgermeister, nicht mehr kandidiert. Ebenso zieht sich Rat Gerhard Goßner aus Haupeltshofen, der dem Gremium seit 1990 angehört und in der laufenden Wahlperiode als Dritter Bürgermeister fungiert, endgültig aus der Kommunalpolitik zurück.

Da beide kein Amt mehr anstreben, sind sie frei für eine besonders wichtige Aufgabe, wie Bürgermeister Georg Duscher ausführte. Einstimmig wurde Strobel zum Gemeinde-Wahlleiter, Goßner zu seinem Stellvertreter berufen. Als weitere Wahlorgane bestimmt wurden für Aletshausen: Wahlvorsteher Hermann Briechle, Stellvertreter Josef Maisch, Schriftführer Wilfried Paul, stellvertretende Schriftführe-rin Margit Selig. Beisitzer: Markus Rogg, Christian Miller, Doris Merk, Stefan Mußack und Eva-Maria Duscher; für Winzer: Wahlvorstehende Rita Reichhardt, Stellvertreter Georg Möschl, Schriftführer Martin Veitleder, Stellvertreter Stefan Neugebauer. Beisitzer: Michael Boneberger, Sebastian Strobel, Lukas Schwab und Jonas Zellhuber. Das komplette Gremium stimmte mit 13:0 Stimmen dieser Liste zu.

Anschließend ging es um die vorliegende Fortschreibung des Regionalplanes Donau-Iller. Hier ist vermerkt, dass das Grundwasser im Aletshausener Umland von besonderer Qualität sei, was als wichtiges Gut zu schützen sei. Die Landschaft rund um die Gemeinde ist hier als besondere Schönheit eingestuft. Das Mindel- und Kammeltal eignen sich besonders für Erholung und Naherholung. Die Kerngemeinde Aletshausen soll als Siedlungsgebiet ausgewiesen werden. In den Ortsteilen Gaismarkt, Haupeltshofen, Wasserberg und Winzer soll der ursprüngliche und dörfliche Charakter erhalten bleiben und keine Zersiedelung stattfinden. Es soll auch kein Gewerbegebiet für Fremdfirmen zur Verfügung gestellt werden. Diese Anregungen wurden vom kompletten Gremium ohne Anmerkungen zur Kenntnis genommen.

Duscher berichtete vom Einbau einer neuen Förderpumpe für Abwasser im Kanalnetz von Winzer, die gut 3000 Euro gekostet habe. Ausbau und Reparatur wären teurer gekommen als diese Neuanschaffung. Er werde aber dennoch das defekte Gerät reparieren lassen, damit man bei Bedarf eine Ersatzpumpe habe. In diesem Zusammenhang erinnerte er, dass Abflussrohre und Toiletten keine Mülleimer seien. Dennoch landeten in der Kanalisation täglich überschüssiges Bratfett sowie Fette aus Fritteusen. Dadurch entstünden große Fett-Ansammlungen, wie es kürzlich in Winzer vorkam. Was viele nicht wüssten: Auch wenn das heiße Öl zunächst flüssig sei, werde es hart, sobald es erkalte. Da Fette nicht wasserlöslich sind, lagerten sie sich mit der Zeit an den Rohrwänden ab und verstopfen dann auch Wasserpumpen. Der Gemeindechef appelliert nochmals eindringlich an die Bürger, dass Fette und Feuchtigkeitstücher nichts im Kanal zu suchen hätten.

Die Freiwillige Feuerwehr Aletshausen hat einen Zuschussantrag für eine komplette Dienstuniform gestellt. Ohne Gegenstimme wurden die üblichen zehn Prozent gewährt.

Duscher informierte abschließend über eine grenzüberschreitende Jagd mehrerer Reviere, die am Donnerstag, 2. Januar, auch in der Flur der Gemeinde Aletshausen stattfinden werde. Er macht darauf aufmerksam, dass mit größeren Straßensperren zu rechnen sei, die unbedingt beachtet werden müssten. (kk)

