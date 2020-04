13:40 Uhr

Zwei Jugendliche mit Drogen auf Klau-Tour

Jugendliche wollten in unversperrten geparkten Autos nach Zigaretten suchen und sie mitgehen lassen. Die Polizei erwischte sie in Muttershofen. In ihrem Roller wurden außerdem Drogen gefunden.

Sie machten es sich in einem fremden Auto in Muttershofen gemütlich. Als Zeugen sie stellten, hauten sie ab.

Am Mittwoch gegen 1.40 Uhr nachts meldete ein Zeuge der Polizei in Krumbach eine verdächtige Wahrnehmung. Er beobachtete in der Vogelburgstraße in Muttershofen zwei dunkel gekleidete Personen, die sich offensichtlich an einem dort geparkten Pkw zu schaffen machten. Der 20-jährige Zeuge holte seinen Vater und begab sich mit diesem zum Wagen. Die beiden Täter saßen bereits drinnen. Auf Ansprache der beiden Zeugen flüchteten beide zu Fuß. Durch erste Ermittlungen der eintreffenden Polizei konnten die Täter ermittelt werden. Hierbei half der Polizei unter anderem ein am Tatort zurückgelassener Motorroller. Bei den Tätern handelt es sich um zwei 16-Jährige. Bei der Durchsuchung des zurückgelassen Rollers konnte nach Angaben der Polizei eine größere Menge an Amphetamin aufgefunden werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Memmingen wurden die Wohnungen der Jugendlichen durchsucht. Hier wurden noch Betäubungsmittelwerkzeug, teilweise mit Anhaftungen, sichergestellt. Nach ersten Vernehmungen räumten die beiden ein, nach offenen Fahrzeugen gesucht zu haben, um Zigaretten zu entwenden. Die Ermittlungen zu den Betäubungsmitteln dauern noch an. Nach Rücksprache mit dem Fahrzeugbesitzer wurde im Pkw, in dem die Jugendlichen saßen, nichts gestohlen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden den Erziehungsberechtigten übergeben. (zg)

