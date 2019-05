14:23 Uhr

Zwei Lastwagen stecken auf B 16 bei Niederraunau fest

Ein Abschleppdienst befreite bei Niederraunau einen festgefahrenen Autotransporter. Ein Lkw-Fahrer wollte währenddessen wenden - und blieb auch stecken.

Von Christian Gall

Gleich zwei schwere Fahrzeuge musste der Abschleppdienst am Dienstagvormittag bei Niederraunau aus einer misslichen Lage befreien. Um etwa acht Uhr ging bei der Polizeiinspektion Krumbach die Meldung ein, dass ein Autotransporter am südlichen Ortseingang von Niederraunau feststeckt. Laut Polizei hatte der Fahrer des Autotransporters versucht, sein Fahrzeug zu wenden. Dazu steuerte er den Autotransporter in die Friedhofstraße – und blieb dort stecken. Ein Abschleppdienst rückte an, um das Fahrzeug zu befreien. Währenddessen sperrte die Polizei die B16 für etwa zehn Minuten.

Lastwagenfahrer will nicht warten und bleibt ebenfalls stecken

Offenbar ging es einem anderen Lastwagenfahrer nicht schnell genug. Laut Polizei versuchte auch dieser Fahrer zu wenden. Dazu steuerte er sein Fahrzeug allerdings nicht in eine Straße, sondern in den Straßengraben. Das Manöver scheiterte, der Lastwagen blieb stecken. Zum Glück war der Abschleppdienst bereits vor Ort – der Lastwagen wurde direkt im Anschluss an den Autotransporter befreit. Teuer dürfte das Wendemanöver trotzdem gewesen sein, ein Abschleppdienst berechnet für solche Aktionen in der Regel mehrere 100 Euro. Letztendlich konnten beide Lastwagen ihren Fahrt fortsetzen.

