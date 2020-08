17:21 Uhr

Zwei Verletzte und hoher Schaden bei Unfall in Thannhausen

Eine Stunde lang musste eine Thannhauser Kreuzung gesperrt werden wegen des Unfalls. Was die Ursache dafür war.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montag gegen 19.40 Uhr in Thannhausen an der Kreuzung Edelstetter Straße/Wiesenthalstraße gekommen. Wie die Polizei mitteilt, missachtete eine 23-jährige Autofahrerin an dieser Kreuzung ein Stopp-Schild und fuhr in die Kreuzung ein. Ein 79-jähriger Pkw-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Unfall leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 34000 Euro. Die Kreuzung war aufgrund des Unfalls für etwa eine Stunde gesperrt. (adö)

