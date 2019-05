vor 56 Min.

Zwei fahren nebeneinander in dieselbe Richtung und kommen sich in die Quere

Ein 19-jähriger Autofahrer hat sich in die falsche Spur in Krumbach eingeordnet und hat einen Unfall gebaut.

Gekracht hat es am Maifeiertag an der Kreuzung Bahnhofstraße/Lichtensteinstraße in Krumbach. Was genau passiert ist.

Von Annegret Döring

Blechschaden in Höhe von rund 2000 Euro ist entstanden bei einem Unfall am Maifeiertag auf der Kreuzung Bahnhofstraße/Lichtensteinstraße in Krumbach. Wie die Polizei berichtet, war um 19.15 Uhr ein 19-Jähriger mit seinem Pkw auf der Bahnhofstraße in Richtung Norden unterwegs. Er ordnete sich auf die Rechtsabbiegespur, in Richtung Lichtensteinstraße ein. Gleichzeitig war neben ihm auf der Geradeausspur ein 34-Jähriger mit seinem Wagen, der ebenfalls in Fahrtrichtung Norden fahren wollte. Weil der 19-Jährige jedoch nicht nach rechts abbog, sondern ebenfalls geradeaus weiter fuhr, kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Autos. Ein Personenschaden entstand laut Polizei nicht. (adö)

