00:35 Uhr

Zwei goldige Kätzchen

Kater und Kätzin suchen ein liebevolles neues Zuhause

Hier sind wieder die Tiere aus unserem Tierheim, die gerne ein neues Zuhause hätten.

Unser kleiner Herzensbrecher Justin ist einer von vielen kleinen Kätzchen, die bei uns auf ein neues Zuhause warten. Er ist ein sehr aufgeweckter Kater, der mit seinen Katzen-Freunden am liebsten Spielmäuse durch das Zimmer jagt. Danach kuschelt er sich gemütlich zusammen und träumt von seinen künftigen Streifzügen draußen in der freien Natur, wo viele spannende und aufregende Abenteuer auf ihn warten. Da Justin sehr verspielt ist, wird er nur im „Doppelpack“ oder zu einem in etwa gleichaltrigen Spielkameraden dazu vermittelt. Justin ist ca. Juni 2018 geboren, gechipt und geimpft.

ist eine bezaubernde Katzendame, die einen mit ihrem Blick ruck-zuck um den Finger wickeln kann. Sie ist ungemein menschenbezogen und würde am liebsten den ganzen Tag zusammengerollt auf dem Schoß ihres Menschen liegen und ihre Streicheleinheiten genießen. Carmen wünscht sich liebevolle Dosenöffner, die sie verwöhnen und wo sie ihr Katzenleben so richtig genießen kann. Wenn sie dann noch ab und an draußen in ihrem Revier nach dem Rechten sehen kann, wäre ihr Glück perfekt. Carmen ist ca. 2006 geboren, gechipt, geimpft und kastriert. (pm)

Ulmer Str. 31, 89264 Weißenhorn, Telefon: 0 73 09 / 42 52 82 (Direkt erreichbar von 13 bis 14 Uhr), Besuchszeiten Freitag, Samstag, Sonntag 14 bis 16 Uhr