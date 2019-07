vor 30 Min.

Zwei leicht Verletzte nach Auffahrunfall

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen kam es am Mittwoch gegen 12.45 Uhr auf der Thannhausener Straße in Ursberg. Eine 49-jährige Pkw-Fahrerin bemerkte zu spät, dass ein vorausfahrender Linksabbieger, der in Richtung Attenhausen fahren wollte, verkehrsbedingt anhalten musste. Die 49-Jährige fuhr dem stehenden Pkw hinten auf, wobei ein Sachschaden von ca. 8000 Euro entstand. Beide Fahrzeuge mussten anschließend abgeschleppt werden. (pm)