Zwei neue Bürgermeister in Aletshausen

Bei konstituierender Sitzung neue Ratsmitglieder vereidigt. Martin Veitleder und Markus Rogg vertreten Bürgermeister Georg Duscher. Wie sich Gemeinderäte informieren können.

Von Karl Kleiber

Bei der ersten Zusammenkunft des neuen Gemeinderates im Sportheim Aletshausen standen ausschließlich konstituierende Wahlen und Amtsvergaben an. Es wurde eine Geschäftsordnung erlassen, Gemeinde-Gremien gebildet und besetzt sowie die Vertreter und Stellvertreter für die Verwaltungs-Gemeinschafts-Versammlung bestellt. Da der wiedergewählte Bürgermeister Georg Duscher gut vorgearbeitet hatte, war das ganze Prozedere in gut fünfzig Minuten abgehandelt. Zuvor fand in der Pfarrkirche ein Gottesdienst statt, denn man wollte mit Gottes Segen beginnen.

Eine eigenartige Spannung und ungewöhnliche Ruhe lagen über der ersten Sitzung des neuen Gemeinderates. Mit einem herzlichen Willkommen an die alten und besonders die neuen Ratsmitglieder begann Gemeindechef Duscher. Als Gäste begrüßte er Harald Lenz, den neuen Bürgermeister von Ebershausen sowie den ausgeschiedenen Dritten Bürgermeister Gerhard Goßner aus Haupeltshofen.

Von der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Krumbach war Dienststellenleiter Dieter Gumpinger erscheinen, der Protokoll führte und die Wahlen überwachte. Danach nahm Duscher seiner Tochter Eva-Maria (Aletshausen), sie war bisher Protokollführerin im Gemeinderat, und den neuen Räten Andreas Liebhaber (Wasserberg), Stefan Lutzenberger (Aletshausen) und Lukas Schwab (Gaismarkt) den Amtseid ab und begrüßte sie als neue Gemeinderäte.

Mit großer Mehrheit gewählt

„Bisher war es üblich, dass auch jedem Ortsteil ein ehrenamtlicher Vertreter des Bürgermeisters benannt wurde“, erklärte der Rathauschef und schlug Martin Veitleder, den einzig verbliebenen Rat aus Winzer und Markus Rogg aus Haupeltshofen als seine beiden Vertreter vor. Beide wurden mit großer Mehrheit gewählt. Nach der Eidesformel gratulierte Duscher zum neuen Amt und wünschte sich eine gute Zusammenarbeit.

Sollten alle Bürgermeister einmal verhindert oder nicht anwesend sein, so wurde Hermann Briechle als dienstältester Gemeinderat zum weiteren Vertreter einstimmig benannt.

Bereits bei der Bürgermeister-Versammlung habe man einheitlich beschlossen, das Sitzungsgeld in den einfachen Gemeinden auf dreißig Euro pro Zusammenkunft festzulegen, bisher gab es in Aletshausen zwanzig Euro. „Das sei gerechtfertigt, wenn man pro Stunde zwölf Euro ansetze“, so Duscher.

Da auch in der VG Krumbach das „Rats-Informations-System“ installiert wurde, kann jeder Rat alle Informationen zu und von Sitzungen per Internet abrufen und sich informieren. Für die anfallenden EDV-Auslagen gibt es pro Jahr eine Pauschale von 100 Euro, erklärte Gumpinger von der VG, der auch die übrige gemeindliche Geschäftsordnung vortrug.

Da Stefan Mußack als Vorsitzender sowie Josef Maisch und Doris Merk in sechs Jahren als Räte aufhören, wollte der Bürgermeister den Rechnungsprüfungsausschuss wenigstens mit zwei neuen Mitgliedern besetzt haben. Nach dem man Mußack nochmals „überreden“ konnte zu bleiben, wurden Christian Müller und Stefan Lutzenberger als neue Prüfer einstimmig bestätigt. Vertreter sind Stefan Liebhaber, Lukas Schwab und Markus Rogg.

Vertreter für die VG-Versammlung

Pro angefangene tausend Einwohner dürfen Kommunen einen Vertreter in die VG-Versammlung entsenden. Er, Duscher, sei kraft seines Amtes ohnehin dabei. Bisher sei es Usus gewesen, dass seine beiden Stellvertreter die weiteren Mitglieder waren, dies solle man beibehalten. Einstimmig wurden Martin Veitleder und Markus Rogg benannt. Vertreter sind Wilfried Paul und Josef Maisch.

Abschließend wurden Personen für besondere kommunale Aufgabenbereiche gesucht. Zum Jugend-Beauftragten wurde Lukas Schwab benannt. Einen Behinderten-Beauftragten stellt die VG Krumbach. Seit Jahren fungiert Alt-Bürgermeister Hans Wiedemann als Senioren-Beauftragter. Hier meinte Duscher, dies solle er so lange bekleiden, wie es ihm möglich sei. Auch hier herrschte Einigkeit, denn die Beschlüsse fielen alle einstimmig aus, was für einen guten Start des neuen Gremiums spricht.

