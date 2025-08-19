Ein Traum wird wahr: Krumbacherinnen bezwingen Radstrecke Alpe-Adria

Die Damengruppe der Stadlradler aus Billenhausen hat einen Traum verwirklicht. Gut vorbereitet haben Margaretha Adametz, Christiana Gleich, Brigitte Konrad und Maria Leising die Radstrecke Alpe-Adria in Angriff genommen. Hierbei galt es, eine Alpendurchquerung von Salzburg nach Grado an der Italienischen Adria zurückzulegen.

Gestartet sind die vier bei gutem Wetter, was sich am ersten Tag mit einer heftigen Regenfront änderte, wie sie in ihrem Bericht von der Tour erzählen. Die letzten 20 Kilometer mussten am schmalen Pass Lueg an der Hauptstraße zurückgelegt werden, was aufgrund der nassen Witterung und schlechter Sicht nicht ungefährlich war. Das Quartett kam aber kurz vor der Dunkelheit in Werfen an.

Stadlradlerinnen Margaretha, Christiana, Brigitte und Maria erobern die Alpe-Adria-Route

Am nächsten Tag stand bei schönem Wetter ein sportliches Programm an, etwa 1000 Höhenmeter waren zu bewältigen. So ging die sehr gut ausgeschilderte Tour an der Salzach entlang Richtung Bad Gastein. Eine traumhafte Berglandschaft mit der türkisfarbenen Salzach meist im Blick machte die durchaus anstrengende Tour zu einem echten Erlebnis. Der Anstieg in Bad Gastein mit teilweise 20 Prozent Steigung war die Krönung des zweiten Tages.

Weiter ging es am nächsten Tag knappe neun Kilometer durch die gerade neu renovierte Tauernschleuse. Hier mussten die Räder auf den Zug geladen werden. Die Streck Böckstein-Mallnitz führte durch den Alpenhauptkamm der Hohen Tauern. Auf der anderen Tunnelseite folgten die Radlerinnen nun dem Fluss Möll bergabwärts und waren beeindruckt von der prächtigen Bergwelt ringsum. Es ging rasant mit vielen Serpentinen einige Kilometer hinunter, um nach einer schönen Strecke das Tagesziel am Millstätter See zu erreichen. Ein Gewitter am Ende des Tages ließ nur ein kurzes Eintauchen in den tiefsten See Kärntens zu. Weiter ging es am Folgetag meist am Fluss entlang, mal über Schotterwege, mal über schön ausgebauten Radwege oder Nebenstraßen, um schließlich das Dreiländereck Österreich-Slowenien-Italien zu passieren.

Icon vergrößern Geschafft: Die vier Radlerinnen haben das Ziel Grado an der Adria nach 450 Kilometern erreicht. Foto: Sammlung Adametz Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Geschafft: Die vier Radlerinnen haben das Ziel Grado an der Adria nach 450 Kilometern erreicht. Foto: Sammlung Adametz

Auch hier waren neben perfekten Radwegen auch kurze kiesige und schmale Passagen mit ordentlichen Steigungen zu bewältigen. Spittal und Villach wurden durchquert, um schließlich in Tarvis das nächste Nachtquartier zu erreichen. Die vier Radlerinnen waren sich einig, dass die Strecke am fünften Tag Tarvis – Gemone mit 22 Tunneln teils über die ehemalige Bahntrasse, welche ausschließlich für Radfahrer befahren werden konnte, die allerschönste der gesamten Tour war. Malerische Wasserfälle, eine immer wechselnde Berglandschaft mit intakter Natur, kleine Dörflein waren zu bestaunen. Ein Cappuccino in der ehemaligen Bahnstation Chiusaforte dürfte natürlich nicht fehlen, uns so ging es gestärkt wieder weiter. Das italienische Städtchen Venzone, das im Jahre 1976 durch ein starkes Erdbeben fast völlig zerstört und nachher wieder originalgetreu aufgebaut wurde, wurde besichtigt.

Nach einer Übernachtung in Gemone ging die Tour, welche nun überwiegend bergab ging, weiter zum Etappenziel Udine, eine schöne Stadt im Renaissancestil mit dem Schloss und der malerischen Altstadt. Schließlich konnte am nächsten Tag die Tour über Palmanova und Aquileia mit einem Besuch bei der historischen Basilika Santa Maria Assunta fortgesetzt werden. Am Ende des Tages war dann das Finale der Reise: Der Steg über die Lagune nach Grado wurde erreicht und die Adria lag im strahlenden Sonnenlicht da! Die Strecke von nun insgesamt 450 Kilometern, welche die Radlerinnen im Alter von 60+ mit ihren E-Bikes unfall- und pannenfrei zurückgelegt haben, war ein unvergessliches Erlebnis. Und die rührigen Stadelradler aus Billenhausen sind sich einig, dass diese wunderschöne Strecke kaum zu toppen sei. Und schon jetzt steht fest: Es soll sicher nicht die letzte Fahrradtour gewesen sein. (AZ)