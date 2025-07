Erfolgreicher Jahrgang an der FOS/BOS Krumbach verabschiedet

Es war ein Tag der Freude, des Stolzes und des Zusammenhalts: 180 Schülerinnen und Schüler der Staatlichen Fach- und Berufsoberschule Krumbach erhielten am Freitag ihre Fachabitur- oder Abiturzeugnisse – ein erfolgreicher Jahrgang, der mit Engagement und Gemeinschaftsgeist überzeugte. In zwei festlichen Feierstunden in der Aula der Schule wurde dieser besondere Moment gewürdigt. Im Mittelpunkt standen nicht nur die Zeugnisse selbst, sondern vor allem die Menschen, die sie verdient haben – junge Erwachsene, die an der FOSBOS Krumbach gewachsen sind.

Schulleiter Christian Hofrichter blickte in seiner Rede auf eine Zeit zurück, die von Herausforderungen, Entwicklung und Freundschaft geprägt war: „Sie stehen an der Schwelle zwischen Schule und dem, was danach kommt – zwischen Abschied und Aufbruch.“ Ein besonderer Höhepunkt war die Ehrung der besten Absolventinnen und Absolventen. Hervor stach Sophie Wanner, die nicht nur als Jahrgangsbeste der BOS 13 im Bereich Wirtschaft und Verwaltung ausgezeichnet wurde, sondern mit einem Notendurchschnitt von 0,89 auch den Sonderpreis des Landeselternverbands Bayern für die beste Leistung in Bayern in ihrer Ausbildungsrichtung erhielt.

Auch weitere Schülerinnen und Schüler konnten sich über Auszeichnungen freuen. Aus der FOS 12 wurden Rebekka Kreuzer (Wirtschaft), Cathleen Schuster (Sozialwesen) und Andreas Ziesche (Technik) geehrt. In der BOS 12 zählte Yannick Schmid (Wirtschaft) zu den Besten. In der FOS 13 überzeugten Simon Schmid (Technik) und Ellen Lutz (Sozialwesen) mit herausragenden Leistungen.

Das Motto der Abschlussfeier – Freundschaft – zog sich als roter Faden durch das Programm: vom nachdenklichen Poetry Slam von Hannah Müller über den musikalischen Beitrag Lean on Me, gefühlvoll gespielt von Katharina Härtl, bis hin zu den Reden der Schülervertretung. Das sind die Absolventinnen und Absolventen der FOSBOS Krumbach 2025:

Fachhochschulreife, 12. Klasse FOS: Bonk Carina, Krumbach; Caliskan Dennis, Ichenhausen; Daniek Samuel, Thannhausen; Dolp Jannik, Buch; Fäustle David, Wiesenbach; Hafner Tom, Burtenbach; Hanf Tabea, Münsterhausen; Jakob Maximilian, Krumbach; Kast Pia, Roggenburg; Logacovs Dmitrijs, Kötz; Müller Sascha, Burgau; Neuburger Tim, Burtenbach; Oczenaschek Jan, Krumbach; Ovisek Max, Buch; Radionow Arthur, Krumbach; Ricijas Bruno, Ichenhausen; Rittler Anna, Roggenburg; Scherer Andreas, Fischach; Scherer Tim, Fischach; Schmid Julian, Oberrieden; Schobloch Jan, Egg a.d. Günz; Seiwerth Larissa, Roggenburg; Wolf Luca, Pfaffenhofen a.d.Roth; Ziesche Andreas, Ichenhausen; Alznauer Laura, Ursberg; Bönsch Elena, Ziemetshausen; Brenner Cäcilia, Burtenbach; Deseive Lilly, Krumbach; Eberle Jana, Eppishausen; Fischer Stefanie, Krumbach; Franz Pia-Sophie, Neuburg a. d. Kammel; Freisinger Laurenz, Kirchheim i. Schw.; Gheorghita Alexandra, Ursberg; Grupp Alexandra, Breitenthal; Jurock Tim, Ichenhausen; Kalludra Mersin, Röfingen; Miller Pauline, Ursberg; Müller Hanna, Adelsried; Riemer Alina, Günzburg; Sauter Paulina, Babenhausen; Schiegg Tina, Kirchheim i. Schw.; Schmid Timo, Waltenhausen; Schneider Julia, Kammeltal; Schuster Cathleen, Thannhausen; Siegert Jakub, krumbach; Sonner Lukas, Thannhausen; Steinbach Lorena, Krumbach; Suchanek Lisa, Ziemetshausen; Walter Leah, Kammeltal; Weilbach Larissa, Wiesenbach; Wiederhut Leonie, Burgau; Winter Eva, Kirchhaslach; Aksoy Almina, Krumbach; Alstetter Angelina, Neuburg a. d. Kammel; Biel Jana, Krumbach; Eichhorn Lara, Burtenbach; Fahrenschon Eleni, Krumbach; Holm Emma, Krumbach; Klinger Nadine, Mindelheim; Kratky Fiona, Krumbach; Lindner Mina, Langenneufnach; Maier Lena, Deisenhausen; Mayrhofer Katharina, Günzburg; Mehmedi Sumeja, Günzburg; Mehmetaj Angelina, Burgau; Mittich Mika, Kammeltal; Ploch Jana, Kettershausen; Qerkini Fjolla, Günzburg; Sausenthaler Emily, Buch; Savas Azra, Thannhausen; Schäfer Bernadette, Oberschönegg; Siebert Fabienne, Krumbach; Stocker Elisa, Babenhausen; Taskiran Duygu, Babenhausen; Thaqi Erleta, Mindelheim; Tóth Renáta, Thannhausen; Üncü Melinda, Krumbach; Vulpius Laura, Bubesheim; Wellner-van Rensen Finn, Weißenhorn; Andor Nicole, Babenhausen; Atzkern Romy, Thannhausen; Brückner Amelie, Breitenthal; Celik Umut, Babenhausen; Elsner Christine, Roggenburg; Farion Clemens, Kammeltal; Gashi Arian, Thannhausen; Härtl Katharina, Neuburg a. d. Kammel; Himmler Maximilian, Ellzee; Mast Helen, Senden; Nachlik Lukas, Neuburg a. d. Kammel; Peschke Johanna, Krumbach; Schönberger Jannik, Kammeltal; Schorer Damaris, Thannhausen; Schreiegg Selina, Breitenbrunn; Spiegler Matthias, Ichenhausen; Ungemach Daniel, Breitenthal/OT Nattenhausen; Akman Meric, Krumbach; Alexander Lina, Ichenhausen; Arulnimalan Jathushan, Babenhausen; Büyükhiz Arda, Thannhausen; Dippold Tim, Ichenhausen; Eberhard Lukas, Kötz; Geiger Marie, Kötz; Gutmann Lea, Kirchhaslach; Heck Janina, Babenhausen; Januschewski Lena, Ichenhausen; Kollmann Noah, Ichenhausen; Kreuzer Rebekka, Ichenhausen; Kurt Gül-Neva, Ichenhausen; Nußer Larissa, Pfaffenhausen; Schüller Markus, Krumbach; Soltes Simon, Burgau; Traxler Domenik, Kammeltal; Walter Julius, Krumbach; Wolter Laura, Günzburg

Fachhochschulreife, 12. Klasse BOS: Erol Eren, Krumbach; Foitl Felix, Wiesenbach; Hartmuth Gabriel, Dinkelscherben; Heinzelmann Noah, Eppishausen; Krist Tobias, Mickhausen; Schmitt Felix, Jettingen-Scheppach; Schürßner Henry, Günzburg; Strobl Christian, Kirchheim i. Schw.; Baur Valentina, Kirchheim i. Schw.; Berisha Valentina, Thannhausen; Birinci Aleyna, Babenhausen; Dreher Linus, Babenhausen; Kuchzinski Sandra, Bibertal; Lotter Mona, Bibertal; Purschke Jonathan, Kötz; Reiser Theresa, Buch; Scheer Maria, Breitenbrunn; Schmid Yannick, Ziemetshausen; Schuler Mario, Dinkelscherben; Sedlmeir Lucia, Kötz; Siegner Annika, Kötz; Tauchen Thomas, Thannhausen; Windberg Pia, Ziemetshausen; Zedelmayer Sophie, Deisenhausen

Fachgebundene/Allgemeine Hochschulreife, 13. Klasse FOS und BOS: Hemmann Jan, Günzburg; Huber Kai, Ziemetshausen; Kaeding Connor, Leipheim; Mayer Tobias, Kötz; Schmid Simon, Jettingen-Scheppach; Schnatterer Wolfgang, Aletshausen; Sterk Benedikt, Günzburg; Torres Ortiz Enrique, Krumbach; Fink Luis, Kötz; Haubold Elias, Kammeltal; Hofmann Julia, Babenhausen; Jeckle Annalena, Deisenhausen; Jeckle Lara, Aletshausen; Kusebauch Jana, Ichenhausen; Schütz Lorena, Burtenbach; Kraus Judith, Walkertshofen; Kuchzinski Daniel, Bibertal; Neudert Marco, Mindelheim; Thalhofer Patrick, Waldstetten; Wanner Sophie, Salgen; Bader Emma, Buch; Baumeister Leonie, Bubesheim; Böck Jana, Mindelheim; Bosch Sara, Krumbach; Debbage Emily, Thannhausen; Dinstuhl Hannah, Mittelneufnach; Frick Theresa, Stetten; Gashi Adea, Burgau; Hammer Elaine, Ichenhausen; Kaldjob-Nloga Jeannetta, Deisenhausen; Kaplan Ela, Jettingen-Scheppach; Löchle Pia, Günzburg; Lutz Ellen, Pfaffenhausen; Mafulu Benita, Burgau; Müller Sofie, Günzburg; Münch Mara, Kirchhaslach; Schultz Anna-Lena, Wiesenbach; Ziegler Andreas, Burgau. (AZ)